Соединенные Штаты, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность.

Соединенные Штаты, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сделали мишенью европейские страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Вашингтон своими действиями поставил под угрозу мировую безопасность."Этим решением США разрушают архитектуру глобальной безопасности в мире, которая создавалась десятилетиями", – сказал Володин.Спикер отметил, что Соединенные Штаты даже не посоветовались со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудили свои шаги с в европейских парламентах. "Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность", – подчеркнул глава нижней палаты.Ранее президент США Дональда Трамп объявил о приостановке выполнения ДРСМД со 2 февраля. В американской администрации свои действия объяснили якобы нарушением Москвой пунктов соглашения.Россия в ответ также объявила о приостановке участия в договоре. Об этом президент Владимир Путин заявил в субботу, 2 февраля, на встрече с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.Глава государства поручил впредь не инициировать переговоры по этой теме, а также приступить к работе по созданию наземного варианта ракеты "Калибр" и гиперзвуковой ракеты средней дальности.Договор о РСМД был подписан СССР и США 8 декабря 1987 года. Сторонам запрещалось иметь на вооружении ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.