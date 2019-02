Встречей между Нью-Йорк Айлендерс и Тампа-Бэй Лайтнинг продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. А в серии буллитов победу одержали хоккеисты молний – 1:0.

Встречей между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное и дополнительное время матча завершилось нулевой ничьей. А в серии буллитов победу одержали хоккеисты "молний" – 1:0.Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил все 36 бросков по своим воротам. Таким образом, он оформил четвертый "сухарь" в нынешнем сезоне и 16-й в заокеанской карьере.Vasy’s (always) got the moves.