Игрок оборонительной линии футбольного клуба Реал (Мадрид) Марсело может перейти в итальянский Ювентус. Старая синьора заинтересована в покупке защитника и готова отдать за бразильца, по разным данным, от 40 до 45 млн евро.

Игрок оборонительной линии футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Марсело может перейти в итальянский "Ювентус". "Старая синьора" заинтересована в покупке защитника и готова отдать за бразильца, по разным данным, от 40 до 45 млн евро.Известно, что на переезд в Турин Марсело сватает португалец Криштиану Роналду, который летом поменял "Реал" на "Юве". Теперь инсайдеры из стана итальянского клуба сообщили Football-Italia.Net, что самому игроку обещают оклад в размере 12 млн евро в год.При покупке "Ювентус" планирует использовать часть средств, вырученных от вероятной продажи Алекса Сандро в один из клубов английской премьер-лиги. Однако, пока ответа от "Реала" не последовало, так как контракт защитника с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года.