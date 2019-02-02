Участники телестройки обходят вип-апартаменты стороной. На шоу Дом-2 творится всякая чертовщина.

Участники телестройки обходят вип-апартаменты стороной. Нашоу "Дом-2" творится всякая чертовщина.Жители Поляны то и дело обсуждают странности, которыепроисходят вокруг вип-домика. По мнению многих участников там обитает призрак, а шоу "Дом-2" проклято.Ночью в вип–комнатах можно услышать странные скрипы, шаги, чей-товой. Причем привидение не так уж безобидно – придя туда в полночь можно почувствовать,как тебя кто-то толкает.Ольга Рапунцель, которая давно обитает в проклятых апартаментах,жаловалась, что иногда чувствует присутствие чего-то сверхъестественного. В Сетиходят слухи, что на месте этого здания раньшестоял храм, именно это и объясняет аномальные явления.Между тем, участницателестройки Майя Донцова уверена, что в деле замешана черная магия. "Когданачались все эти призраки, духи и так далее, обходили вип-дом еще с Петей Шепелеми он достал… со стороны улицы был вставлен черный крест. Он его вытащил и тогдавообще началась жесть", – заметила звезда телестройки.По словам Майи, бывшаяучастница "Дома-2" Вера Курочка, отходя ко сну в вип-апартаментах, несколькораз впадала в мистическое состояние, сравнимое с уходом в астрал. Девушку это оченьпугало. Видео с рассказом Донцовой опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality.Отметим, что поклонники , ознакомившись с записью отметили, что на телестройку срочно необходимо пригласить священника. По мнению диванных экспертов, каждый уголок съемочной площадки шоу необходимо окропить святой водой.