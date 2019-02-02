Участники телестройки обходят вип-апартаменты стороной. На
шоу Дом-2 творится всякая чертовщина.
Участники телестройки обходят вип-апартаменты стороной. На
шоу "Дом-2" творится всякая чертовщина.
Жители Поляны то и дело обсуждают странности, которые
происходят вокруг вип-домика. По мнению многих участников там обитает призрак, а шоу "Дом-2" проклято.
Ночью в вип–комнатах можно услышать странные скрипы, шаги, чей-то
вой. Причем привидение не так уж безобидно – придя туда в полночь можно почувствовать,
как тебя кто-то толкает.
Ольга Рапунцель, которая давно обитает в проклятых апартаментах,
жаловалась, что иногда чувствует присутствие чего-то сверхъестественного. В Сети
ходят слухи, что на месте этого здания раньше
стоял храм, именно это и объясняет аномальные явления.
Между тем, участница
телестройки Майя Донцова уверена, что в деле замешана черная магия. "Когда
начались все эти призраки, духи и так далее, обходили вип-дом еще с Петей Шепелем
и он достал… со стороны улицы был вставлен черный крест. Он его вытащил и тогда
вообще началась жесть", – заметила звезда телестройки.
По словам Майи, бывшая
участница "Дома-2" Вера Курочка, отходя ко сну в вип-апартаментах, несколько
раз впадала в мистическое состояние, сравнимое с уходом в астрал. Девушку это очень
пугало. Видео с рассказом Донцовой опубликовал Instagram – аккаунт dom2_reality.
Отметим, что поклонники , ознакомившись с записью отметили, что на телестройку срочно необходимо пригласить священника. По мнению диванных экспертов, каждый уголок съемочной площадки шоу необходимо окропить святой водой.