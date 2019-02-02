Президент России Владимир Путин в субботу встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Президент России Владимир Путин в субботу встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы президент сообщил о важном шаге в испытаниях беспилотного подводного аппарата "Посейдон", сообщает телеканал "Россия 24". По словам Путина, ему доложили об окончании ключевого этапа испытаний "подводной ракеты".Путин поручил Минобороны убедиться в необратимости изменений, которые США внесут в свои системы ядерного наступательного оружия. Переоборудование предусмотрено договором о стратегических наступательных вооружениях."Инспекция нужна", — отметил Путин.Министр Лавров добавил, что у России должны быть технические средства контроля, которые подтвердят невозможность возврата установок к ядерному исполнению.Как далее сообщил Путин, совещания с министрами в Сочи отныне будут посвящены, в основном, военным разработкам и перевооружению Вооруженных сил России."Мы регулярно проводим совещания в Сочи по исполнению гособоронзаказа. Предлагаю несколько изменить формат нашей работы" — сказал Путин.Путин намерен лично узнать, как идет производство гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе "Кинжал", боевого лазерного оружия "Пересвет" и других новейших вооружений.Также президент поручил разработать стратегию ответа России на угрозу "некоторых стран разместить оружие в космосе".