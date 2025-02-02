В этом году во Владимирской области обновят два моста. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Первый объект – путепровод через реку Селезень на дороге Вязники –

В этом году во Владимирской области обновят два моста. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта. Первый объект – путепровод через реку Селезень на дороге Вязники – Сергиевы Горки – Татарово. Планируется установить там барьерное ограждение, обустроить систему ливневок и очистных сооружений, чтобы грязь с моста не загрязняла реку. Второй путепровод, который власти собираются отремонтировать,