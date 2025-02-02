В Роспотребнадзоре сообщили о возникновении эпизоотического очага бешенства. Больное животное выявили в деревне Воронцово Суздальского района. Дикая бешеная лиса была замечена в районе

В Роспотребнадзоре сообщили о возникновении эпизоотического очага бешенства. Больное животное выявили в деревне Воронцово Суздальского района. Дикая бешеная лиса была замечена в районе дома №41 на улице Запрудной. В надзорном ведомстве напоминают жителям о правилах безопасности. Во-первых, не стоит подходить к диким животным, особенно, если они ласковые – именно у лис чаще всего прослеживается этот