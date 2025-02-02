Всего в регионе более 200 мостовых переходов.

Во Владимирской области планируют отремонтировать мосты. Уже в 2025 году в планах регионе обновить мостовые переходы через реку Селезень на автомобильной дороге Вязники - Сергиевы Горки - Татарово в Вязниковском районе и через реку Вольга на автомобильной дороге «Волга» - Вольгинский - Перново в Петушинском районе. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.Всего во Владимирской области порядка 200 мостовых переправ. Большинству из них уже более 60-ти лет, и объекты нуждаются в восстановлении. В рамках ремонтных работ на подходах и съездах установят очистные сооружения, ливневую канализацию, опоры для освещения и барьерного ограждения, а также сделают пешеходный переход с тротуарами.Помимо этого в регионе запланированы мероприятия по восстановлению природных ресурсов, включая выпуск молоди стерляди в реку Оку.