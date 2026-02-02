Масленица — один из самых веселых и «вкусных» праздников в народном календаре.

В 2026 году Масленичная неделя начнется 16 февраля и завершится грандиозными проводами зимы в воскресенье, 22 февраля.Сразу после этого, с 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост, который продлится до самой Пасхи.Что это за праздник и как его отмечать?Масленица — один из самых веселых и «вкусных» праздников в народном календаре. Это время прощания с холодами и встречи весеннего тепла. У каждой из семи праздничных суббот и воскресений есть свои традиции:Понедельник (16 февраля) — «Встреча». В этот день начинают печь первые блины. По традиции, самый первый блин принято отдавать нуждающимся, чтобы помянуть усопших.Вторник (17 февраля) — «Заигрыши». Время для молодежи. Раньше в этот день устраивали смотрины невест, чтобы после поста сыграть свадьбу.Среда (18 февраля) — «Лакомка». Знаменитый день, когда зять идет «к теще на блины». Тещи в среду старались показать всё свое гостеприимство.Четверг (19 февраля) — «Разгуляй». Начало Широкой Масленицы. Вся работа прекращалась, начинались катания на санях, взятие снежных городков и кулачные бои.Пятница (20 февраля) — «Тещины вечерки». Теперь уже зять принимал тещу у себя и угощал ее блинами собственного приготовления (или приготовленными женой).Суббота (21 февраля) — «Золовкины посиделки»: Невестки приглашали к себе сестер мужа (золовок), дарили им подарки и, конечно, угощали сладостями.Воскресенье (22 февраля) — «Проводы» и «Прощеное воскресенье». Кульминация праздника. В этот день сжигают чучело Масленицы, символизирующее зиму. Также этот день называют Прощеным воскресеньем: принято просить прощения у близких, чтобы начать пост с чистой душой.Почему именно блины?Блин — это символ солнца. Такой же желтый, круглый и горячий. Считалось, что, съедая блин, человек получает частичку солнечного тепла и силы, которая поможет прогнать морозы.Что нельзя делать на Масленицу?Хотя это время веселья, верующим уже нельзя есть мясо (неделя также называется Сырной седмицей, так как упор делается на молочные продукты, яйца, рыбу и масло). Также не рекомендуется ссориться, злиться и проводить время в унынии — праздник нужно встречать с открытым сердцем.Необычные рецепты блиновМасленица 2026 года — отличный повод удивить домашних чем-то ярким и необычным. Вот три рецепта, которые ломают стереотипы о «простом тесте»:Блинчики «Розовая пантера» (со свеклой и творожным сыром)Это не только вкусно, но и невероятно фотогенично. Блины получаются насыщенного розового или малинового цвета без капли искусственных красителей. В тесто добавляется свекольный сок или пюре.Сами блины будут чуть сладковатыми, поэтому в качестве начинки идеально подойдет слабосоленая семга, свежий огурец и творожный сыр с укропом.Чтобы цвет остался ярким, добавьте в тесто чайную ложку лимонного сока — кислота «закрепит» природный пигмент свеклы.Японские «Блины-облака» (Fluffy Pancakes)Если обычный блин — это круг, то японский — это высокая, пружинистая подушечка. Они настолько нежные, что буквально тают во рту. Белки взбиваются отдельно до крепких пиков (как на меренгу) и аккуратно вмешиваются в тесто.Их жарят на очень слабом огне под крышкой, добавив на сковороду каплю воды для создания пара.Подают такие блинчики с кубиком сливочного масла и кленовым сиропом или жидким медом.Шоколадные блины на темном пивеПусть слово «пиво» вас не пугает — алкоголь выпарится при жарке, но оставит тесту невероятную кружевную текстуру и легкий хлебный аромат, который идеально сочетается с какао. Вместо части молока используем темный стаут. Пузырьки газа делают блины тонкими и «дырявыми».В тесто добавьте 2 столовые ложки хорошего какао и щепотку ванили.Внутри идеально будет смотреться взбитый сливки с вишней или бананы с нутеллой.