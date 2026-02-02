Масленица — один из самых веселых и «вкусных» праздников в народном календаре.
В 2026 году Масленичная неделя начнется 16 февраля и завершится грандиозными проводами зимы в воскресенье, 22 февраля.
Сразу после этого, с 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост, который продлится до самой Пасхи.
Что это за праздник и как его отмечать?
Масленица — один из самых веселых и «вкусных» праздников в народном календаре. Это время прощания с холодами и встречи весеннего тепла. У каждой из семи праздничных суббот и воскресений есть свои традиции:
Понедельник (16 февраля) — «Встреча». В этот день начинают печь первые блины. По традиции, самый первый блин принято отдавать нуждающимся, чтобы помянуть усопших.
Вторник (17 февраля) — «Заигрыши». Время для молодежи. Раньше в этот день устраивали смотрины невест, чтобы после поста сыграть свадьбу.
Среда (18 февраля) — «Лакомка». Знаменитый день, когда зять идет «к теще на блины». Тещи в среду старались показать всё свое гостеприимство.
Четверг (19 февраля) — «Разгуляй». Начало Широкой Масленицы. Вся работа прекращалась, начинались катания на санях, взятие снежных городков и кулачные бои.
Пятница (20 февраля) — «Тещины вечерки». Теперь уже зять принимал тещу у себя и угощал ее блинами собственного приготовления (или приготовленными женой).
Суббота (21 февраля) — «Золовкины посиделки»: Невестки приглашали к себе сестер мужа (золовок), дарили им подарки и, конечно, угощали сладостями.
Воскресенье (22 февраля) — «Проводы» и «Прощеное воскресенье». Кульминация праздника. В этот день сжигают чучело Масленицы, символизирующее зиму. Также этот день называют Прощеным воскресеньем: принято просить прощения у близких, чтобы начать пост с чистой душой.
Почему именно блины?
Блин — это символ солнца. Такой же желтый, круглый и горячий. Считалось, что, съедая блин, человек получает частичку солнечного тепла и силы, которая поможет прогнать морозы.
Что нельзя делать на Масленицу?
Хотя это время веселья, верующим уже нельзя есть мясо (неделя также называется Сырной седмицей, так как упор делается на молочные продукты, яйца, рыбу и масло). Также не рекомендуется ссориться, злиться и проводить время в унынии — праздник нужно встречать с открытым сердцем.
Необычные рецепты блинов
Масленица 2026 года — отличный повод удивить домашних чем-то ярким и необычным. Вот три рецепта, которые ломают стереотипы о «простом тесте»:
Блинчики «Розовая пантера» (со свеклой и творожным сыром)
Это не только вкусно, но и невероятно фотогенично. Блины получаются насыщенного розового или малинового цвета без капли искусственных красителей. В тесто добавляется свекольный сок или пюре.
Сами блины будут чуть сладковатыми, поэтому в качестве начинки идеально подойдет слабосоленая семга, свежий огурец и творожный сыр с укропом.
Чтобы цвет остался ярким, добавьте в тесто чайную ложку лимонного сока — кислота «закрепит» природный пигмент свеклы.
Японские «Блины-облака» (Fluffy Pancakes)
Если обычный блин — это круг, то японский — это высокая, пружинистая подушечка. Они настолько нежные, что буквально тают во рту. Белки взбиваются отдельно до крепких пиков (как на меренгу) и аккуратно вмешиваются в тесто.
Их жарят на очень слабом огне под крышкой, добавив на сковороду каплю воды для создания пара.
Подают такие блинчики с кубиком сливочного масла и кленовым сиропом или жидким медом.
Шоколадные блины на темном пиве
Пусть слово «пиво» вас не пугает — алкоголь выпарится при жарке, но оставит тесту невероятную кружевную текстуру и легкий хлебный аромат, который идеально сочетается с какао. Вместо части молока используем темный стаут. Пузырьки газа делают блины тонкими и «дырявыми».
В тесто добавьте 2 столовые ложки хорошего какао и щепотку ванили.
Внутри идеально будет смотреться взбитый сливки с вишней или бананы с нутеллой.