В феврале жителей Владимирской области ждут плановые отключения телевидения и радио. Это связано с техническими работами, которые проводят специалисты для поддержания качества вещания, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отключения будут происходить по графику и затронут разные районы: 2 февраля сигнал пропадёт для жителей Собинского округа. 9 февраля — в Вязниковском районе. 16 февраля вещание временно