Владимирская область пополнилась новыми зубрятами. В Клязьминско – Лухском заказнике зубрихи вышли к подкормочной площадке с 20-ю детенышами. Настоящий бэйби-бум по сравнению с прошлыми годами, когда максимальная отметка новых телят достигала 13 особей. Такой приплод объясняют в Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. Животные, благодаря защите и уходу, чувствуют себя в безопасности, в прикормке