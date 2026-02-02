В Коврове в объектив местного жителя попал метеор. 30 января в районе 6-ти утра в небе над поселком Малыгино камера ночного видения астронома-любителя Александра Каширцева запечатлела полет

В Коврове в объектив местного жителя попал метеор. 30 января в районе 6-ти утра в небе над поселком Малыгино камера ночного видения астронома-любителя Александра Каширцева запечатлела полет небесного тела. Таких ярких метеоров на камеру не попадалось уже давно, комментирует автор видео. Направление падения – северо-восток. Небесное тело также зафиксировали камерой метеорного патруля в Вологде. По