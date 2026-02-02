Задолженность превысила 28 миллионов рублей.

С февраля по ноябрь 2025 года руководитель финансово‑экономического блока предприятия, занимающегося производством тканей, не выплачивал сотрудникам зарплату в полном объеме. Пострадало 131 человек.Следователи Вязниковского межрайонного следственного отдела СК России по Владимирской области имущество руководства компании, провели допросы подозреваемых и работников, изучили массив бухгалтерской документации.В итоге всю задолженность перед сотрудниками погасили в полном объеме. В связи с этим уголовное дело прекратили.