Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Владимира, обвиняемого в покушении на убийство знакомого, с которым у него произошёл конфликт в ресторане «Лосось и кофе». По данным пресс-службы регионального СК РФ, ссора между обвиняемым и 29-летним мужчиной началась в ресторане ещё 19 января 2025 года. 2 марта 2025 года они случайно встретились