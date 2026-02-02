Владимирская область оказалась на 52-м месте среди российских регионов по доступности бензина. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости на основе соотношения средней

Владимирская область оказалась на 52-м месте среди российских регионов по доступности бензина. Это следует из рейтинга, составленного экспертами РИА Новости на основе соотношения средней зарплаты и цен на топливо. Специалисты рассчитали, сколько литров бензина АИ-92 могут купить жители на свою среднюю ежемесячную зарплату. Для Владимирской области этот показатель составил 1021 литр при цене топлива около