По прогнозу погоды, в ночь с 1 на 2 февраля и в течение дня 2 февраля ожидаются серьезные заморозки.

Во Владимире из‑за сильных морозов родителям разрешили по своему усмотрению решать — отправлять ребенка в школу или нет. Соответствующие сообщения появились в школьных чатах.По прогнозу погоды, в ночь с 1 на 2 февраля и в течение дня 2 февраля ожидаются серьезные заморозки. В связи с этим городские школы и детские сады продолжат работу в штатном режиме, но родители вправе оставить ребенка дома, если сочтут погоду слишком суровой.Решение о посещении школы полностью остается за семьей. Однако если ребенок остается дома, необходимо предупредить педагогов и получить домашние задание.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .