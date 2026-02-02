"Хорошо известно, что испанец - человек, а испанка - грипп; американец - человек, а американка - бильярд; индеец - человек, а индейка - птица; кореец - человек, а корейка - еда; болгарин - человек, а болгарка - инструмент; поляк - человек, а полька - танец; турок - человек, а турка - посуда; голландец - человек, а голландка - печка; русский - человек, а русская - водка; литовец - человек, а литовка - коса; сочинец - человек, а сочинка - преферанс; чех - человек, а чешка - обувь; китаец - человек, а китайка - яблоко; японец - человек, а японка - автозаправка; молдаванин - человек, а молдаванка - район; канадец - человек, а канадка - стрижка.
И только одно исключение: москвичка - человек, а москвич - ведро с гайками."
еще анекдот!