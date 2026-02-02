Обвиняемый — местный житель 1981 года рождения.

Во Владимире скоро начнется судебный процесс по делу о покушении на убийство. Обвиняемый — местный житель 1981 года рождения. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и .Конфликт начался 19 января прошлого года в одном из кафе Владимира: обвиняемый повздорил с молодым человеком 1995 года рождения. Спустя почти полтора месяца, 2 марта, мужчины снова встретились в том же заведении. Ссора возобновилась — оппоненты начали толкать друг друга.Тогда обвиняемый достал из кармана куртки раскладной нож и нанес потерпевшему не менее двух ударов. Довести замысел до конца ему не позволили очевидцы: они оттащили нападавшего. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь — повреждения квалифицировали как легкий вред здоровью.Обвиняемый не признал вину в покушении на убийство. При этом он выплатил потерпевшему 1 млн рублей — в счет возмещения затрат и морального вреда. На время следствия мужчину взяли под стражу. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .