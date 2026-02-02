Особое внимание уделяют пандусам для маломобильных граждан.

Во Владимире не прекращаются ежедневные рейды по торговым точкам — , как предприниматели расчищают входные группы от снега и наледи. Особое внимание уделяют пандусам для маломобильных граждан.В пятницу контролеры побывали на улицах Балакирева и Сурикова. Если у магазина не убраны снег и наледь, предпринимателю выносят предостережение. Как правило, владельцы точек реагируют оперативно — расчищают территорию в течение суток.Но если нарушение остается без внимания, следует предупреждение, а при злостном уклонении возможна ответственность по закону. В этом случае предпринимателю грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей.За первый месяц 2026 года владимирским бизнесменам вынесли 237 предостережений.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .