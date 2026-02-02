Центрально-черноземная народная сказка про Ивана-дурака и волшебный меч.
Поехал Иван со Змеем воевать. Едет лесом, а навстречу волк. Только Иван вытащил свой меч, а меч как взмолится человеческим голосом - не тупи меня, Иванушка, я тебе еще пригожусь. Делать нечего, спрятал Иван меч, едет дальше, а навстречу медведь. Вынул Иван меч, а меч снова говорит - не тупи меня, Иванушка, я тебе пригожусь! Отпустил Иван медведя, поехал дальше, выехал в чисто поле, глядь - а на него сам Змей несется. Взялся Иван за меч, а тот снова: не тупи меня, Иванушка, пригожусь тебе, сослужу верой правдою. Не послушал его Иван, размахнулся да как стукнет Змея! Тут мечу и конец. А вскоре и Ивану конец. А послушал бы доброго совета, пошел бы на альтернативную службу и пахал бы мечо
