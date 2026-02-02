Временно исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев ушел на больничный.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что временно исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев ушел на больничный. Из-за ухудшения самочувствия Гарева госпитализировали, он находится под наблюдением медиков.В связи с этими обстоятельствами губернатор Владимирской области Александр Авдеев может назначить нового временно исполняющего полномочия главы областного центра., губернатор Авдеев назначил Владимира Гарева на эту должность 28 августа. Данное решение было принято после задержания Дмитрия Наумова по делу о мошенничестве.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .