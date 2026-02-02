14 февраля в парке «Дружба» региональной столицы состоится главное спортивное событие зимы — массовый забег «Лыжня России».

Грядущая «Лыжня России» станет 44-й по счёту. Первое подобное мероприятие прошло в 1982 году. Тогда участникам предстояло преодолеть дистанции в 30 и 60 километров, которые начинались на 89-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги и заканчивались в районе Крылатского. На старт первой «Лыжни России» вышли несколько тысяч человек.Сегодня массовый забег стал настоящим спортивным праздником, который объединяет людей всех возрастов. На лыжи встают любители и профессионалы, взрослые и дети. Здесь главное не победа, а тяга к здоровому образу жизни.Участникам 44-й «Лыжни России», которая пройдёт в рамках президентской государственной программы «Спорт России», нужно прибыть в 10:50 во владимирский парк «Дружба». Запланированы массовые забеги на дистанциях 1,5 и 10 км. Земляков приглашают приходить целыми семьями. Для самостоятельного участия необходимо зарегистрироваться на Госуслугах до 23:59 12 февраля.«Я с детства люблю лыжный спорт. Не раз становился победителем серьезных забегов. А любовь к лыжам зародилась у меня в наших семейных воскресных походах под руководством мамы. Не раз мы всей семьей принимали активное участие и в забегах "Лыжни России". Это всегда атмосферно и, главное, полезно для здоровья», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.