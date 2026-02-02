Прокуратура Владимирской области начала масштабную проверку состояния федеральной трассы М-7 «Волга». Надзорное ведомство решило вмешаться из-за неудовлетворительного качества очистки

Прокуратура Владимирской области начала масштабную проверку состояния федеральной трассы М-7 «Волга». Надзорное ведомство решило вмешаться из-за неудовлетворительного качества очистки дороги. В проверке участвуют все районные подразделения прокуратуры, по территории которых проходит магистраль. Сегодня ведомство проведет совещание с участием врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артема Григорьева, представителей собственника дороги – ФКУ Упрдор