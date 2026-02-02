В 2025 году зарегистрировали 3 998 случаев дистанционного мошенничества.

Во Владимире подвели итоги борьбы с киберпреступностью за 2025 год. На брифинге по кибербезопасности озвучили обнадеживающую статистику: количество дистанционных преступлений сократилось на 15%.В 2025 году зарегистрировали 3 998 случаев дистанционного мошенничества (в 2024‑м — 4 709). Финансовый ущерб гражданам составил около 1,625 млрд рублей — на 2,5 % меньше, чем годом ранее.заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД Ильи Моисеева, злоумышленники чаще всего рассылают вредоносные файлы и ссылки (например, под видом сообщения «Взгляни на свою фотографию!»), звонят от имени банков, полиции или госорганов, выманивая конфиденциальные данные, создают фейковые страницы на маркетплейсах, чтобы похитить данные банковских карт.Банк России ведет базу данных о подозрительных переводах — банки используют ее для блокировки украденных средств. Кроме того, в 2025 году самозапрет на кредиты установили более 160 тысяч владимирцев.