Данные предоставил Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во Владимирской области 2 февраля 2026 года синоптики прогнозируют аномально холодную погоду. Данные Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В ночь на 2 февраля температура ночью опустилась до −23...−18 °C. Днем столбики термометра покажут −18...−13 °C.Такая морозная погода будет держаться в регионе на протяжении всей недели. Так, 3 февраля температура ночью составит −21...−19 °C, днем — −19...−16 °C. В среду, 4 февраля, столбики термометра ночью покажут −22...−21 °C, днем ожидается до −16...−13 °C.Морозы немного отступят к концу недели. Так, 5 и 6 февраля ночью будет −20...−17 °C. Днем синоптики прогнозируют температура до −10 °C.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .