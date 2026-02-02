Все пожары произошли в жилом секторе.

Главного управления МЧС России по Владимирской области, на утро 2 февраля 2026 года в регионе зафиксировали шесть пожаров за последние 24 часа.Все пожары произошли в жилом секторе. Погибших и пострадавших нет.Кроме того, в ночь на 1 февраля в деревне Острова (Гусь‑Хрустальный муниципальный округ) вспыхнул пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области 31 января в 23:24.Площадь пожара предварительно составила 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К тушению привлекли 5 единиц техники и 16 сотрудников МЧС.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .