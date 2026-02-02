Временно исполняющий обязанности главы Владимира Владимир Гарёв госпитализирован в городскую больницу. Сегодня может быть назначен новый ВрИП главы областного центра, стало известно

Временно исполняющий обязанности главы Владимира Владимир Гарёв госпитализирован в городскую больницу. Сегодня может быть назначен новый ВрИП главы областного центра, стало известно «Шестому каналу» от своего источника. В администрации города нам подтвердили, что состояние здоровья Владимира Александровича ухудшилось в воскресенье, 1 февраля. Ему потребовалось медицинская помощь. На данный момент его состояние врачи оценивают как стабильное.