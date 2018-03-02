«Ростелеком» подвел итоги реализации проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана. Во Владимирской области к высокоскоростному интернету уже подключены 157 населенных пунктов, из которых 23 – в 2017 году.

02.03.2018Ростелеком подвел итоги реализации проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году. За год точки доступа Wi-Fi начали работать в 1 747 малых сельских населенных пунктах страны. В среднем ежедневно до 5 сел, деревень, поселков и аулов получали высокоскоростной интернет. Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года точки доступа работают в 5 656 населенных пунктах, что составляет 40,5% от общего плана. Во Владимирской области к высокоскоростному интернету уже подключены 157 населенных пунктов, из которых 23 – в 2017 году. Причем план-график проекта устранения цифрового неравенства в 2017 году выполнялся с опережением (на отчетную дату выполнение составило 102,3%). Для подключения точек доступа построено 46 тыс. километров новых волоконно-оптических линий связи, из них более 10 тыс. – в Центральном федеральном округе.Александр Абрамков, вице-президент – директор Макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком: Приятно отметить, что проект реализуется согласно графику, а в некоторых регионах – с опережением. И мы не планируем сбавлять темпы. За время реализации программы Устранения цифрового неравенства наши связисты построили в ЦФО более десяти тысяч километров оптики и установили более 1 600 точек доступа. Теперь у жителей сел, деревень и поселков появились равные цифровые возможности для комфортной жизни и работы в онлайн-среде. Реализация программы.В целом по проекту устранения цифрового неравенства точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с должны быть построены в почти 14 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек.С 1 августа 2017 года Ростелеком отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Сразу после этого был зафиксирован резкий рост спроса на услугу. Всего с момента начала работы точек доступа Wi-Fi состоялось более 16 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 2 280 Терабайт.Проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязью). В соответствии с Федеральным законом О связи Распоряжением Правительства РФ Ростелеком с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны. 10-летний договор об условиях оказания универсальных услуг связи между Россвязью и Ростелекомом подписан 13 мая 2014 года.В соответствии с условиями договора, помимо строительства и эксплуатации точек доступа Wi-Fi, Ростелеком обеспечивает работу почти 148 тыс. универсальных таксофонов. С 1 января 2018 года компания отменила плату за местные телефонные соединения1 с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, у всех пользователей появилась возможность звонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт без поминутной оплаты и без таксофонной карты. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют около четверти общего трафика.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер инновационных решений в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.На стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на другой таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы.)