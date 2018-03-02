Создатели крупных Telegram-каналов заявили о попытках взлома их аккаунтов. Хакерской атаке, в частности, подверглись учетные записи BreakingMad, Батенька, да вы трансформер, Беспощадный пиарщик и Кремлевский мамковед.

Создатели крупных Telegram-каналов заявили о попытках взлома их аккаунтов. Хакерской атаке, в частности, подверглись учетные записи BreakingMad, "Батенька, да вы трансформер", "Беспощадный пиарщик" и "Кремлевский мамковед".Точно угнали мой канал – удаляют записи оттуда ( сос— маячок антихриста (@veritas_z) 1 марта 2018 г.Как говорит операционный директор артели "Мамихлапинатана" (издает BreakingMad и "Батенька, да вы трансформер") Залина Маршенкулова, неизвестные получили доступ к её личному каналу "Женская власть" и каналу BreakingMad, а также "угнали" файлохранилище артели в Dropbox. Атака, сказала она, была направлена против всех проектов "Мамихлапинатаны", а также почтовых ящиков её сотрудников.Ребята! Все хуже! Всю нашу студию пытаются взломать. Увели сайт @TheodorGlagolev прямо сейчас ! https://t.co/nXepbzHryG— маячок антихриста (@veritas_z) 1 марта 2018 г.Злоумышленники пытаются взломать и другие каналы. "Кому-то присылают фишинговые сообщения якобы от админов Telegram, у других ломают почту", — сообщила журналист "Ведомостей" Ксения Болецкая.При помощи сообщений, замаскированных под службу поддержки Telegram, также были зафиксированы попытки похитить Telegram-каналы "Беспощадный пиарщик" и "Кремлевский мамковед", отмечает издание TJ.