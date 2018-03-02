Проблема возможного наступления зомби-апокалипсиса волнует не только авторов комиксов и сериалов. Бразильские физики рассчитали, у кого из жителей Земли больше всего шансов выжить в случае эпидемии зомби-вируса. Как ни странно, в наибольшей безопасности находятся граждане КНДР.

Проблема возможного наступления зомби-апокалипсиса волнует не только авторов комиксов и сериалов. Бразильские физики рассчитали, у кого из жителей Земли больше всего шансов выжить в случае эпидемии зомби-вируса. Как ни странно, в наибольшей безопасности находятся граждане КНДР.Бразильские исследователи считают, что голыми руками или различными подручными предметами вроде камней и палок зомби побороть не удастся. Спасти людей смогут лишь военные с огнестрельным оружием.Чем больше таких защитников – тем дольше людям удастся выстоять в схватке с "живыми мертвецами".По расчетам ученых, чтобы выжить, обществу нужно не меньше 47 солдат на одну тысячу человек. В настоящий момент таким соотношением военных и гражданских может похвастаться разве что Северная Корея.Кроме того, исследователи считают, что люди с хорошим иммунитетом смогут успешно противостоять опасному вирусу.Это не первое подобное исследование. В 2017 году ученые рассчитали, как быстро человечество вымрет при зомби-апокалипсисе. За год до этого аналогичные расчеты опубликовали ученые из США. В начале 2018 года компания Илона Маска выпустила огнеметы для борьбы с зомби, оружие быстро раскупили.