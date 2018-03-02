Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, что негодование украинских политиков по поводу инфографики ООН было оправдано. По ее словам, украинский язык не произошел от современного русского, как было изображено на рисунке организации.

Член Медиалингвистической комиссии Международногокомитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, чтонегодование украинских политиков по поводу инфографики ООН было оправдано. По еесловам, украинский язык не произошел от современного русского, как было изображенона рисунке организации.В ВерховнойРаде Украины возмутились тем, что украинский язык якобы произошел от русского.Инфографика с изображением древа связей и родства между языками мира былаопубликована в официальной группе ООН в Facebook.В частности,депутат Андрей Тетерук заявил, что Украина должна обратить внимания на "этотлживый факт", когда украинский язык преподается как "позднее ответвление" отрусского. Он считает, что языковой вопрос, – нечто иное, как часть "гибридной войны", которую якобы ведет Россияпротив Украины. А теперь же, считает депутат, Москва перешла в новоенаступление, и в него оказалась вовлечена ООН.ЛингвистЕлена Кара-Мурза поддержала мнение о том, что ООН не права в языковом вопросе иобъяснила, почему в организации допустили ошибку."Считается,что украинский, как и русский, и белорусский языки сформировались от единогопредка: древнерусского языка. И в трех восточноевропейских славянскихгосударствах, которые образовались на территории бывшего Советского Союза,языки, соответственно, относятся друг к другу как родные братья", – цитируетэксперта "Эта метафора семейственности в лингвистике достаточнотрадиционна, поэтому можно ее использовать", – рассказала Кара-Мурза. Примечательно,что позже инфографика со страницы ООН в соцсети была удалена.Стоит отметить, что языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти. Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будет полностью украинизировано в 2020 году.