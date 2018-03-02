Член Медиалингвистической комиссии Международного
комитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, что
негодование украинских политиков по поводу инфографики ООН было оправдано. По ее
словам, украинский язык не произошел от современного русского, как было изображено
на рисунке организации.
Член Медиалингвистической комиссии Международного
комитета славистов Елена Кара-Мурза заявила, что
негодование украинских политиков по поводу инфографики ООН было оправдано. По ее
словам, украинский язык не произошел от современного русского, как было изображено
на рисунке организации.
В Верховной
Раде Украины возмутились тем, что украинский язык якобы произошел от русского.
Инфографика с изображением древа связей и родства между языками мира была
опубликована в официальной группе ООН в Facebook.
В частности,
депутат Андрей Тетерук заявил, что Украина должна обратить внимания на "этот
лживый факт", когда украинский язык преподается как "позднее ответвление" от
русского. Он считает, что языковой вопрос, – не
что иное, как часть "гибридной войны", которую якобы ведет Россия
против Украины. А теперь же, считает депутат, Москва перешла в новое
наступление, и в него оказалась вовлечена ООН.
Лингвист
Елена Кара-Мурза поддержала мнение о том, что ООН не права в языковом вопросе и
объяснила, почему в организации допустили ошибку.
"Считается,
что украинский, как и русский, и белорусский языки сформировались от единого
предка: древнерусского языка. И в трех восточноевропейских славянских
государствах, которые образовались на территории бывшего Советского Союза,
языки, соответственно, относятся друг к другу как родные братья", – цитирует
эксперта "Эта метафора семейственности в лингвистике достаточно
традиционна, поэтому можно ее использовать", – рассказала Кара-Мурза. Примечательно,
что позже инфографика со страницы ООН в соцсети была удалена.
Стоит отметить, что языковой вопрос – один из наиболее злободневных для нынешней украинской власти. Уже на протяжении четырех лет Киев ведет настоящую войну с русским языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. Апофеозом этой политики стало принятие в прошлом году закона об образовании, в соответствии с которым оно будет полностью украинизировано в 2020 году.