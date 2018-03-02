Тихий, закрытый и непубличный миллионер Олег Дерипаска попал в эпицентр скандала с девушкой по вызову, чем вызвал пристальное внимание к своей персоне. Кем же он является на самом деле?
Тихий, закрытый и непубличный миллионер Олег Дерипаска попал в эпицентр скандала с девушкой по вызову, чем вызвал пристальное внимание к своей персоне. Кем же он является на самом деле?
Бизнесмен Олег Дерипаска
родился 2 января 1968 года. Для астролога, к которому Dni.Ru обратились за комментариями, его дата совсем не
отождествляется с миллиардами и авантюрными схемами по жизни.
"Характер
креативный, творческий, но очень осторожный. Обычно такие люди работают в паре
с кем-то более авантюрным, а такой человек, как Олег, является некой ширмой. Заглянув
в биографию бизнесмена, мы увидим, что он и не делал бизнес в одиночку. С такой
датой Дерипаска не смог бы провернуть большие дела, ему просто повезло. У
меня не совсем вяжутся черты его характера, которые открывает гороскоп, и такие
огромные деньги", – рассказал Dni.Ru
"Если бы мне просто дали
имя и дату этого человека, я бы скорее подумал, что это креативное лицо в какой-то
компании или даже артист – у него очень много творческого потенциала в дате,
которого, кстати, гораздо больше, чем каких-то навыков к предпринимательству, -
описал Дерипаску эксперт. – По сути, он всю жизнь занимался не своим делом.
Однозначно, бизнес – это не его высшее предназначение. Дерипаска начал карьеру
в 90-х, когда времена диктовали свои условия. Ему пришлось крутиться. Но мы ведь не знаем о его скрытых талантах и хобби.
Вполне возможно, что Олег Дерипаска прекрасно играет на фортепиано или в
свободное время пишет картины. Творчество лейтмотивом идет вместе с ним по
жизни".
Тем не менее, гороскоп
Дерипаски показывает его дальновидным Козерогом. "Он способен просчитывать
ситуацию на несколько шагов вперед, может прогнозировать ситуацию и всегда быть
в восходящем тренде. То, что будет модно или дорого стоить завтра – он это
видит сегодня", – уверен Шимко.
Дерипаска видится человеком
без особого нажима, поэтому астротиполог не считает его способным перейти кому-то
дорогу. Наш спикер назвал бизнесмена "человеком, не приносящим проблем". По
словам Дмитрия Шимко, Дерипаска никого не напрягает и очень хорошо вписывается
в любые коллективы, где всегда себя очень комфортно чувствует.
Судя по схеме, высшая точка
самореализации у Дерипаски пошла с 42 лет, примерно с 2010 года, и этот цикл
роста был рассчитан на 10 лет. Другими словами, он будет оставаться на плаву
весь 2019-й и до начала 2020 года. Но даже эти два года в его гороскопе показаны
так, будто он что-то делает через силу и дорабатывает какие-то договоренности.
"От
него все уходит. Возможно, он даже сам не понимает почему, а может и рад
своего рода освобождению, но его возраст – 52 года – это такая незримая черта,
которая меняет его жизнь по всем фронтам, – расшифровал гороскоп миллионера
Дмитрий Шимко. – Во-первых, у него рушится личная жизнь. Во-вторых, меняется место
жительства, что может указывать на смену страны. И в-третьих, изменяется путь
предназначения. Скорее всего, он будет заниматься какими-то интересными для
него проектами, но они не будут иметь никакого отношения к прошлому, к прежней
деятельности. Дерипаска уйдет с бизнес-орбиты и начнет жить для себя. Но самое
главное – он больше не сможет вернуться к прежнему качеству жизни".
По словам астротиполога,
пока Олег Дерипаска идет четко по своей схеме, которая видна в гороскопе. "Весь
этот и будущий год Дерипаска будто через силу будет отрабатывать какую-то
обещанную схему. К 2020 году будет окончательно
уничтожена прежняя жизнь. А пока он должен доделать что-то, и просто не может
взять и уйти сейчас. В следующем году вероятна смена страны проживания и даже
гражданства. Скорее всего, после этого мы о нем никогда ничего не услышим", – подытожил Шимко.