Тихий, закрытый и непубличный миллионер Олег Дерипаска попал в эпицентр скандала с девушкой по вызову, чем вызвал пристальное внимание к своей персоне. Кем же он является на самом деле?

Тихий, закрытый и непубличный миллионер Олег Дерипаска попал в эпицентр скандала с девушкой по вызову, чем вызвал пристальное внимание к своей персоне. Кем же он является на самом деле?Бизнесмен Олег Дерипаскародился 2 января 1968 года. Для астролога, к которому Dni.Ru обратились за комментариями, его дата совсем неотождествляется с миллиардами и авантюрными схемами по жизни."Характеркреативный, творческий, но очень осторожный. Обычно такие люди работают в парес кем-то более авантюрным, а такой человек, как Олег, является некой ширмой. Заглянувв биографию бизнесмена, мы увидим, что он и не делал бизнес в одиночку. С такойдатой Дерипаска не смог бы провернуть большие дела, ему просто повезло. Уменя не совсем вяжутся черты его характера, которые открывает гороскоп, и такиеогромные деньги", – рассказал Dni.Ru"Если бы мне просто далиимя и дату этого человека, я бы скорее подумал, что это креативное лицо в какой-токомпании или даже артист – у него очень много творческого потенциала в дате,которого, кстати, гораздо больше, чем каких-то навыков к предпринимательству, -описал Дерипаску эксперт. – По сути, он всю жизнь занимался не своим делом.Однозначно, бизнес – это не его высшее предназначение. Дерипаска начал карьерув 90-х, когда времена диктовали свои условия. Ему пришлось крутиться. Но мы ведь не знаем о его скрытых талантах и хобби.Вполне возможно, что Олег Дерипаска прекрасно играет на фортепиано или всвободное время пишет картины. Творчество лейтмотивом идет вместе с ним пожизни".Тем не менее, гороскопДерипаски показывает его дальновидным Козерогом. "Он способен просчитыватьситуацию на несколько шагов вперед, может прогнозировать ситуацию и всегда бытьв восходящем тренде. То, что будет модно или дорого стоить завтра – он этовидит сегодня", – уверен Шимко.Дерипаска видится человекомбез особого нажима, поэтому астротиполог не считает его способным перейти кому-тодорогу. Наш спикер назвал бизнесмена "человеком, не приносящим проблем". Пословам Дмитрия Шимко, Дерипаска никого не напрягает и очень хорошо вписываетсяв любые коллективы, где всегда себя очень комфортно чувствует.Судя по схеме, высшая точкасамореализации у Дерипаски пошла с 42 лет, примерно с 2010 года, и этот циклроста был рассчитан на 10 лет. Другими словами, он будет оставаться на плавувесь 2019-й и до начала 2020 года. Но даже эти два года в его гороскопе показанытак, будто он что-то делает через силу и дорабатывает какие-то договоренности."Отнего все уходит. Возможно, он даже сам не понимает почему, а может и радсвоего рода освобождению, но его возраст – 52 года – это такая незримая черта,которая меняет его жизнь по всем фронтам, – расшифровал гороскоп миллионераДмитрий Шимко. – Во-первых, у него рушится личная жизнь. Во-вторых, меняется местожительства, что может указывать на смену страны. И в-третьих, изменяется путьпредназначения. Скорее всего, он будет заниматься какими-то интересными длянего проектами, но они не будут иметь никакого отношения к прошлому, к прежнейдеятельности. Дерипаска уйдет с бизнес-орбиты и начнет жить для себя. Но самоеглавное – он больше не сможет вернуться к прежнему качеству жизни".По словам астротиполога,пока Олег Дерипаска идет четко по своей схеме, которая видна в гороскопе. "Весьэтот и будущий год Дерипаска будто через силу будет отрабатывать какую-тообещанную схему. К 2020 году будет окончательноуничтожена прежняя жизнь. А пока он должен доделать что-то, и просто не можетвзять и уйти сейчас. В следующем году вероятна смена страны проживания и дажегражданства. Скорее всего, после этого мы о нем никогда ничего не услышим", – подытожил Шимко.