Российские хоккеисты Флориды Пантерз Евгений Дадонов и Максим Мамин помогли своей команде дома одолеть Нью-Джерси Дэвилз со счетом 3:2. Мамин забросил вторую шайбу в этой встрече, а Дадонов дважды ассистировал партнерам.

Российские хоккеисты "Флориды Пантерз" Евгений Дадонов и Максим Мамин помогли своей команде дома одолеть "Нью-Джерси Дэвилз" со счетом 3:2. Мамин забросил вторую шайбу в этой встрече, а Дадонов дважды ассистировал партнерам.В другой игре дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" лишь в овертайме сумела сломить сопротивление "Даллас Старз" – 5:4 в пользу "молний". У проигравших голевой передачей отметился Александр Радулов. У победителей из-за травмы вновь не сыграл лучший бомбардир чемпионата НХЛ Никита Кучеров. Не принял участия в игре и вратарь Андрей Василевский.He's a Mamin-al! #NJDvFLA pic.twitter.com/qyFtcy4jPr— Florida Panthers (@FlaPanthers) 2 марта 2018 г.