Встречаются спустя много лет пятеро выпускников одного детского сада и рассказывают друг другу, кто как и кем за это время стал.
Первый говорит:
- Меня родители воспитывали лыжной палкой, и я стал лыжником.
Второй:
- Меня родители воспитывали поясом от кимоно, и я стал дзюдоистом.
Третий:
- Меня родители воспитывали офицерским ремнём, и я стал офицером.
Четвёртый:
- А меня родители воспитывали конституцией, и я стал юристом.
Пятый мнётся и ничего не говорит. Его подбадривают:
- Ты не стесняйся, рассказывай всё, как есть.
- Да что там рассказывать? Меня воспитывали и лыжной палкой, и поясом от кимоно, и офицерским ремнём, и ещё добавляли конституцией... Вот, я и стал президентом.
еще анекдот!