Руками женщины. Так называется новая выставка, которая открылась сегодня во Владимире. Ее экспонаты уникальны. Некоторые даже собраны по материалам летописей 10 века. Какой костюм могла бы носить княгиня Ольга? И почему современную технику лоскутного шиться называют пиццей расскажут мои коллеги.

02.03.2018"Руками женщины". Так называется новая выставка, которая открылась сегодня во Владимире. Ее экспонаты уникальны. Некоторые даже собраны по материалам летописей 10 века. Какой костюм могла бы носить княгиня Ольга? И почему современную технику лоскутного шиться называют "пиццей" расскажут мои коллеги.