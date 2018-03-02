К расследованию убийства словацкого журналиста Яна Куциака подключились полиции Чехии и Италии, а также Европол, ФБР и Скотланд-Ярд. По данным местных СМИ, 27-летний журналист в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки Ндрангета в республике.

К расследованию убийства словацкого журналиста Яна Куциака подключились полиции Чехии и Италии, а также Европол, ФБР и Скотланд-Ярд. По данным местных СМИ, 27-летний журналист в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.Как сообщил в четверг на своей странице в соцсети Facebook глава МВД Словакии Роберт Калиняк, он сожалеет, что о совершенном, предположительно, в пятницу убийстве полиция узнала лишь в ночь на понедельник, а "в расследовании дорога каждая минута". "Но я убежден в том, что опережение, достигнутое таким образом убийцами, удастся быстро ликвидировать благодаря огромным усилиям полиции и других спецслужб, и, в конце концов, убийцы будут задержаны", — добавил Роберт Калиняк.Ранее представители словацкой полиции сообщили, что в каждого из убитых было произведено по одному смертельному выстрелу — Яну Куциаку в грудь, а его невесте — в голову.Тела застреленного журналиста Яна Куциака и его жены были найдены в ночь на 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта (неподалеку от Братиславы).