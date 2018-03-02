Пластическая премьера в театре драмы. Зрителям представили необычный спектакль по мотивам одного из самых мрачных произведений Николая Лескова - Леди Макбет Мценского уезда. Историю роковой страсти, которая не останавливается даже перед убийством, рассказали с помощью пластики и песен. На спектакле побывала Маргарита Махрова.
02.03.2018
"Пластическая" премьера в театре драмы. Зрителям представили необычный спектакль по мотивам одного из самых мрачных произведений Николая Лескова - "Леди Макбет Мценского уезда". Историю роковой страсти, которая не останавливается даже перед убийством, рассказали с помощью пластики и песен. На спектакле побывала Маргарита Махрова.