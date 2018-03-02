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<a href="http://33live.ru/novosti/02-03-2018-krovavaya-drama-vo-vladimirskom-dramteatre.html" target="_blank">Кровавая драма во владимирском драмтеатре</a> - Пластическая премьера в театре драмы. Зрителям представили необычный спектакль по мотивам одного из самых мрачных произведений Николая Лескова - Леди Макбет Мценского уезда. Историю роковой страсти, которая не останавливается даже перед убийством, рассказали с помощью пластики и песен. На спектакле побывала Маргарита Махрова.