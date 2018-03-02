Омский Авангард последним гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Восточной конференции. 1 марта омичи одержали волевую победу над астанинским Барысом со счетом 4:3 в заключительном матче регулярного чемпионата и продолжат борьбу за Кубок Гагарина.

Омский "Авангард" последним гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги от Восточной конференции. 1 марта омичи одержали волевую победу над астанинским "Барысом" со счетом 4:3 в заключительном матче регулярного чемпионата и продолжат борьбу за Кубок Гагарина.По ходу матча омский клуб, которого устраивала только победа, проигрывал со счетом 1:3. В составе "Авангарда" дубль оформил Кирилл Семенов (4-я и 35-я минуты), также отличился Данил Файзуллин (27-я), а победную шайбу чуть более чем за минуту до конца основного времени матча забросил Семен Кошелев. У "Барыса" голами отметились Алексей Маклюков (8-я), Иван Кучин (10-я) и Ярослав Евдокимов (20-я).Новосибирская "Сибирь" ранее уступила "Трактору" (1:4) и в итоге опустилась на девятую строчку в таблице. В других матчах игрового дня "Металлург" обыграл "Нефтехимик" (3:2), "Автомобилист" победил "Югру" (3:0), а "Салават Юлаев" в матче лидеров сломил сопротивление "Ак Барса" (4:2).Таким образом, в первом раунде Кубка Гагарина на Востоке между собой сыграют "Ак Барс" и "Амур", "Салават Юлаев" и "Авангард", "Трактор" и "Нефтехимик", "Автомобилист" и "Металлург".