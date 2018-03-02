Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк Алжан с 02.03.2018. По данным отчетности, по величине активов на 01.02.2018 кредитная организация занимала 517 место в банковской системе Российской Федерации. КБ Алжан не является участником системы страхования вкладов.

Банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Алжан" с 02.03.2018. По данным отчетности, по величине активов на 01.02.2018 кредитная организация занимала 517 место в банковской системе Российской Федерации. КБ "Алжан" не является участником системы страхования вкладов.Крупные сделки, осуществленные данным банком во второй половине февраля текущего года направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, что стало причиной возникновения оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации.Кроме того, "Алжан" не раз допускались нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.Собственники и руководители банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. При этом в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе банка "Алжан" с рынка банковских услуг.