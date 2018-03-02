Врач сборной Бразилии по футболу Родриго Ласмар заявил, что нападающий французского клуба Пари Сен-Жермен Неймар пропустит около трех месяцев из-за травмы. Бразилец получил травму лодыжки 25 февраля.

Врач сборной Бразилии по футболу Родриго Ласмар заявил, что нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар пропустит около трех месяцев из-за травмы. Бразилец получил травму лодыжки 25 февраля."Срок восстановления составит от двух с половиной до трёх месяцев", — сказал Ласмар, которого цитирует Чемпионат.com со ссылкой на Sky Sports. Неймар, точно пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", которая пройдет 6 марта.