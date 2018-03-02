В прямой эфир американского телевидения случайно попали неопознанные
летающие объекты. В интернете принялись живо обсуждать увиденное.
В прямой эфир американского телевидения случайно попали неопознанные
летающие объекты. В интернете принялись живо обсуждать увиденное.
Кадры оказались на YouTube. На них можно рассмотреть
множество светящихся пятен. Точки резво мечутся по небосводу, траектория их
движения похожа на игру в догонялки.
Ролик вызывал горячую дискуссию. Любители сверхъестественного
сразу предположили инопланетное присутствие. Более рациональные пользователи
интернета решили, что это просто игра света.