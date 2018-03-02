В прямой эфир американского телевидения случайно попали неопознанные летающие объекты. В интернете принялись живо обсуждать увиденное.

В прямой эфир американского телевидения случайно попали неопознанныелетающие объекты. В интернете принялись живо обсуждать увиденное.Кадры оказались на YouTube. На них можно рассмотретьмножество светящихся пятен. Точки резво мечутся по небосводу, траектория ихдвижения похожа на игру в догонялки.Ролик вызывал горячую дискуссию. Любители сверхъестественногосразу предположили инопланетное присутствие. Более рациональные пользователиинтернета решили, что это просто игра света.