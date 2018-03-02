Производитель электроники Nokia представил высокотехнологичную куртку CHASE LifeTech FR, функциональность которой можно настраивать за счет сменяемых модулей. Концепт, показанный на выставке MWC 2018 в Барселоне, был разработан при участии корейского бренда одежды Kolon и чешской софтверной компании GINA.

Производитель электроники Nokia представил высокотехнологичную куртку CHASE LifeTech FR, функциональность которой можно настраивать за счет сменяемых модулей. Концепт, показанный на выставке MWC 2018 в Барселоне, был разработан при участии корейского бренда одежды Kolon и чешской софтверной компании GINA.Спецодежда ярко-желтого, неонового цвета со светоотражающими элементами, изготовленная из водонепроницаемых и при этом "дышащих" материалов, ориентирована на сотрудников правоохранительных органов, служащих пожарных и поисково-спасательных бригад. "Умной" ею делают датчики для отслеживания частоты сердцебиения, температуры, движения (акселерометр) и местоположения (GPS).Сменяя модули возле рукава и нагрудного кармана, пользователь может настраивать смарт-куртку так, чтобы она могла выполнять конкретные задачи. Полицейский, к примеру, может установить видеокамеру вместо температурного датчика, который больше пригодится пожарному.Данные, записываемые "умной" одеждой, отправляются на базовую станцию, где в режиме реального времени обрабатываются программной системой GINA. Из пункта управления, например, можно узнать, сейчас находится носитель CHASE LifeTech FR.∎Смарт-куртка отрегулирует подогрев в зависимости от ситуации читайте такжеКуртку можно стирать, предварительно сняв электронику. Заряжается она через micrUSB-порт. Как пишет Engadget, компании-партнеры намерены выпустить коммерческий продукт через 12–18 месяцев.