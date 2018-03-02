Во время пожара в здании наркологического центра в Баку погиб один человек. Погибший является пациентом центра, его личность еще не установлена.

Во время пожара в здании наркологического центра в Баку погиб один человек. Об этом сообщает агентство Репорт со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Погибший является пациентом центра, его личность еще не установлена.Как сообщалось ранее, возгорание произошло утром в пятницу. На место происшествия привлечены спасатели МЧС и пожарные. Пока они не могут попасть в здание. Ситуацию усугубляет сильный ветер.Сотрудники генпрокуратуры прибыли на место ЧП, говорится в сообщении.