Нынешняя власть в Киеве сделала все, чтобы оттолкнуть от себя Крым, заявил Виктор Янукович. Бывший украинский президент провел пресс-конференцию. Журналисты обратили внимание на цветущий вид политика и решили, что изгнание пошло ему на пользу.

Нынешняя власть в Киеве сделала все, чтобы оттолкнуть отсебя Крым, заявил Виктор Янукович. Бывший украинский президент провелпресс-конференцию. Журналисты обратили внимание на цветущий вид политика ирешили, что изгнание пошло ему на пользу.Жителям Крыма в 2014 году пришлось искать способы защиты. Люди,которые пришли к власти на Украине в результате переворота, приложили к этомувсе усилия. Виктор Янукович считает, что власти сами хотели отделаться от"проблемной территории"."С учетом показаний многих свидетелей, выступивших насуде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранениюКрыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тотмомент для них важнее был дележ властных портфелей", – заявил бывший украинскийпрезидент.По словам Януковича, в то время крымчане думали о том, какзащитить себя и свои семьи. И в результате приняли решение, которое быловынужденным и предсказуемым.Таким же образом украинская власть поступает и с Донбассом.Янукович уверен: приняв закон о "реинтеграции", Киев расписался всвоей полной недоговороспособности. Бывший президент называет этот документ"законом о продолжении войны". Наступление мира для нынешней власти -смертельно опасно, уверен экс-президент. И мнение жителей Донбасса онаполностью игнорирует.Выход из сложившейся ситуации Янукович видит в прямых переговорахКиева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поискемира – это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса присодействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США иООН", – заявил политик.Бывший президент Украины заверил, что готов приложить всеусилия для объединения Украины. Политик подчеркнул, что сегодня главное -остановить войну, помочь пострадавшим, которые живут на этих территориях ивернуть беженцев в родные дома, передает .Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты отметили цветущий вид украинского политика. И пришли к выводу, что побег в Россию пошел экс-президенту на пользу.