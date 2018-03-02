Не менее 30 законопроектов. Именно столько законов понадобится для реализации оглашенного Владимиром Путиным 1 марта Послания президента России Федеральному Собранию, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Не менее 30 законопроектов. Именно столько законов понадобится для реализации оглашенного Владимиром Путиным 1 марта Послания президента России Федеральному Собранию, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Более 30 законопроектов Володин насчитал вместе с первым вице-спикером Александром Жуковым, после этого подсчет прекратили. "И остановились, потому что там практически что ни вопрос, необходимо законодательное обеспечение", — цитирует Володина ТАСС.Спикер Думы призвал дождаться 22 марта, когда будет представлен план законодательной реализации президентского Послания. Этот план будет обсужден с представителями российского правительства. Премьер Дмитрий Медведев уже призвал кабинет министров приступить к реализации Послания."И в итоге у нас будет план работы, который мы будем реализовывать", — считает спикер Думы.