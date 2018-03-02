Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявил об отставке. Об этом политик сообщил в своем видеообращении. Он также назвал имя своего приемника - им стал Жорди Санчес.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявил об отставке. Об этом политик сообщил в своем видеообращении. Он также назвал имя своего приемника — им стал Жорди Санчес, один из лидеров движения за независимость Каталонии. В настоящий момент Санчес он находится в тюрьме. Его арест вызвал волну протестов среди сторонников отделения, передает телеканал "Россия 24".Пучдемон также призвал парламент быстрее начать диалог, чтобы приступить к выборам нового кандидата на пост главы правительства. По его мнению, только сам Санчес сможет договориться о новом правительстве в сложившихся условиях. Сам экс-глава Каталонии планирует остаться в Бельгии, куда он уехал, опасаясь ареста.