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<a href="http://33live.ru/novosti/02-03-2018-putin-rasskazal-kogda-otkroyut-avtomobilnoe-dvizhenie-po-krymskomu-mostu.html" target="_blank">Путин рассказал, когда откроют автомобильное движение по Крымскому мосту</a> - Мост, соединяющий Крымский полуостров с материковой Россией, стал одним из крупнейших инфраструктурных объектов последних лет. Президент РФ назвал сроки, когда заработает скоростная альтернатива медленной паромной переправе. И поручил обустроить другие российские дороги.