Минобороны РФ запустил на своем сайте сервис, на котором посетители смогут предложить свои названия для нового российского вооружения - крылатой ракеты неограниченной дальности, подводного беспилотника и боевого лазера. Отмечается, что опция запущена по поручению президента РФ.

Минобороны РФ запустил на своем сайте сервис, на котором посетители смогут предложить свои названия для нового российского вооружения — крылатой ракеты неограниченной дальности, подводного беспилотника и боевого лазера. Отмечается, что опция запущена по поручению президента РФ."С четверга любой посетитель официального сайта Минобороны России может внести свой вклад в присвоение названий трём новейшим отечественным комплексам вооружений. Своего имени ждет крылатая ракета неограниченной дальности, беспилотный подводный аппарат, а также боевой лазерный комплекс", — сообщили "Интерфаксу" в Минобороны.На первом этапе голосования будет проводиться отбор предложений с названиями каждой системы. Далее пользователям будет предложено выбрать лучший среди наиболее удачных вариантов.Тема новейших видов вооружений была поднята 1 марта в Послании Федеральному Собранию президента.