На сайте мэрии опубликовали дизайн-проекты общественных пространств планируемых к благоустройству. Объектов пять. По результатам народного голосования, победителями стали берег пруда на ул. Комиссарова, Соловьиный пруд, сквер имени Гоголя, парк «Добросельский», сквер около ДК в микрорайоне Энергетик.

02.03.2018На сайте мэрии опубликовали дизайн-проекты общественных пространств планируемых к благоустройству. Объектов пять. По результатам народного голосования, победителями стали берег пруда на ул. Комиссарова, Соловьиный пруд, сквер имени Гоголя, парк Добросельский, сквер около ДК в микрорайоне Энергетик. Но выделенных на реконструкцию 22 миллионов на всё не хватит. Власти обещают найти дополнительные средства, а также напоминают, что второй тур голосования пройдёт 18 марта. Жителям предстоит выбрать только одно общественное пространство из пяти.Метки: благоустройство, скверы, голосование, выбор, мэрия