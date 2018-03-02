В ходе общения с сотрудниками полиции злоумышленник достал из кармана куртки сверток из полимерного материала и попытался избавиться от него, бросив на проезжую часть...

Сотрудники 7 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 21-летнего приезжего по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона.Инспекторы ГИБДД на 23 км МКАД для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ. В ходе общении сотрудники полиции обратили внимание на то, что пассажир транспортного средства заметно нервничает. Молодой человек на вопросы отвечал неохотно, пытался избежать общения. Неожиданно он достал из кармана куртки и бросил на проезжую часть дороги сверток из полимерного материала, который впоследствии был изъят.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 240 граммов.Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81