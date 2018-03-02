В эти выходные постарайтесь морально подготовиться к тому, что в каком-то важном вопросе все пойдет абсолютно не так, как задумывалось. Если есть возможность подстелить соломки, а именно продумать альтернативный вариант поведения, то было бы очень полезно это сделать.

В эти выходные постарайтесьморально подготовиться к тому, что в каком-то важном вопросе все пойдет абсолютно не так, какзадумывалось. Если есть возможность "подстелить соломки", а именно продуматьальтернативный вариант поведения, то было бы очень полезно это сделать.“Велика вероятность,что проблемы будут упираться в какие-то качества личности. Например, у вас можетбыть запланирована встреча, а подруга, в целом не отличающаяся пунктуальностью,превзойдет саму себя и опоздает настолько сильно, что встреча фактически будетсорвана. Лучшим выходом в такой ситуации – не нервничать понапрасну, а продуматьзаранее, как интересно и с пользой для себя вы сможете использовать время ожидания", – рассказала Dni.RuЕсли ближайшиедни вам впервые предложат ввязаться в некий проект, связанный с работой или совместнымвремяпрепровождением, то лучше оставить эту идею и не соглашаться. Как минимум,стоит сильно модифицировать собственные планы, потому что в предложенном варианте,с очень большой долей вероятности, задуманное ждет провал.