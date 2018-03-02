В эти выходные постарайтесь
морально подготовиться к тому, что в каком-то важном вопросе все пойдет абсолютно не так, как
задумывалось. Если есть возможность подстелить соломки, а именно продумать
альтернативный вариант поведения, то было бы очень полезно это сделать.
В эти выходные постарайтесь
морально подготовиться к тому, что в каком-то важном вопросе все пойдет абсолютно не так, как
задумывалось. Если есть возможность "подстелить соломки", а именно продумать
альтернативный вариант поведения, то было бы очень полезно это сделать.
“Велика вероятность,
что проблемы будут упираться в какие-то качества личности. Например, у вас может
быть запланирована встреча, а подруга, в целом не отличающаяся пунктуальностью,
превзойдет саму себя и опоздает настолько сильно, что встреча фактически будет
сорвана. Лучшим выходом в такой ситуации – не нервничать понапрасну, а продумать
заранее, как интересно и с пользой для себя вы сможете использовать время ожидания", – рассказала Dni.Ru
Если ближайшие
дни вам впервые предложат ввязаться в некий проект, связанный с работой или совместным
времяпрепровождением, то лучше оставить эту идею и не соглашаться. Как минимум,
стоит сильно модифицировать собственные планы, потому что в предложенном варианте,
с очень большой долей вероятности, задуманное ждет провал.