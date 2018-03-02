Российская футбольная премьер-лига назвала точные даты и время проведения перенесенных матчей 23-го тура. Изначально игры должны были пройти 18 марта, однако МВД попросило РФПЛ перенести встречи на другие дни в связи с выборами президента России.

Российская футбольная премьер-лига назвала точные даты и время проведения перенесенных матчей 23-го тура. Изначально игры должны были пройти 18 марта, однако МВД попросило РФПЛ перенести встречи на другие дни в связи с выборами президента России.Таким образом, "Рубин" и "Спартак" сыграют 17 марта (начало – 19:00 мск), ЦСКА – "Амкар" – 18 апреля (19:30), "Зенит" – "Динамо" – 18 апреля (19:30), "Локомотив" – "Ахмат" – 18 апреля (19:30).